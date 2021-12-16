Купить права на асфальтоукладчик

Строительство и ремонт дорожного покрытия — сфера, которая развивается независимо от сезона, поэтому всегда требуются квалифицированные работники. Водители спецтехники востребованы в дорожных работах. Один из видов спецтехники, асфальтоукладчик, дорожно-строительная машина применяется для укладки дорожного покрытия путем распределения и уплотнения асфальтобетонной смеси. Для того чтобы стать машинистом строительной машины, водителю предстоит получить права на асфальтоукладчик в Гостехнадзоре.

В зависимости от типа спецмашины, машинист получает права категорий:

D — колесные самоходные машины, двигатель от 110,3 кВт.

Е — гусеничная спецтеника, двигатель более 25,7кВт.

Кандидатам в машинисты асфальтоукладчика по результатам квалификационных экзаменов присваиваются 5 – 8 разряды.

Как оформить удостоверение машиниста

Получить права на асфальтоукладчик разрешено с 18 лет. Для этого кандидат в машинисты собирает пакет документов, оформляет заявление в Гостехнадзор. До оформления прав на асфальтоукладчик будущий машинист должен повысить квалификацию, для этого:

Подыскать аккредитованное учебное заведение, которое проводит курсы для машинистов дорожно-строительной техники. Записаться на курсы, дождаться начала учебы. В зависимости от учебной программы и автошколы, продолжительность учебы варьируется — 2 – 4 месяца. В течение этого времени придется вечера проводить в учебном классе, изучая назначение асфальтоукладчика, технические характеристики и виды работ с применением этой спецтехники. Практические навыки отрабатываются на учебной машине, на специально обустроенном полигоне.

Чтобы получить права на асфальтоукладчик, по завершении курсов водители сдают экзамены, подтверждают квалификацию. Практические навыки оцениваются после успешной сдачи теории. После трех неудачных попыток сдать на права, водитель отправляется на курсы повышения квалификации повторно.

Пройти водительскую комиссию. Врачи проводят осмотр, выносят решение о профпригодности машиниста к работе с дорожно-строительной техникой.

Оформление прав на асфальтоукладчик официальным способом отнимает много времени, средств. Отсутствие полноценного отдыха и подготовка к экзаменам становятся причиной стресса. Получить права в таком состоянии нелегко, и учебные курсы в престижной автошколе не гарантируют 100% результат. Пройти переквалификацию в короткий срок не получится, желаемое место работы займет машинист с готовым удостоверением. Безвыходных ситуаций нет, альтернативный способ получить новую профессию и сэкономить время — купить права на асфальтоукладчик. Стать машинистом дорожно – строительной техники легко: заполните заявку на сайте, ждите доставку документов. Стоимость оформления прав в нашей компании приятно удивит, скорость изготовления позволит не отказываться от предложений сменить вид деятельности.

Преимущества сотрудничества с нами Оформление до 48 часов Аванс 1000 руб. Цена 20000 руб. Делаем: все категории, любые допуски Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на асфальтоукладчик

Покупка удостоверения машиниста дорожной спецтехники — выгодное вложение. Перспектива высокооплачиваемой работы, возможность повысить квалификацию делают водителя востребованным на рынке труда. Купить права на асфальтоукладчик легко: отправьте запрос, не покидая сайта. Сотрудничество с нами комфортно для тех, кому постоянно не хватает времени — не придется выходить из дома, собирать дополнительные справки. Для того, чтобы отправить запрос, потребуется не больше 10 минут, остальное менеджер сделает самостоятельно, как только заказчик подтвердит покупку прав на асфальтоукладчик и перечислит аванс. До подтверждения заказа, по телефону наш сотрудник проконсультирует о категории транспортного средства, которую планирует получить водитель, расскажет о разрядах. Количество категорий ТС, запрошенных в заявке не влияют на стоимость услуги.

Как только бланк удостоверения готов, заказчик получает фото и видео отчет, чтобы убедиться в соответствии заказа поставленным требованиям, корректности внесения данных. Предлагая купить права на асфальтоукладчик, мы не требуем полной предоплаты, основная часть суммы перечисляется только после согласования результата.

Удостоверение машиниста строительно - дорожной техники изготавливается на бланке государственного образца Госзнак. На обеих сторонах присутствуют необходимые степени защиты, при изготовлении правам присваивается идентификационный номер. По этому номеру права машиниста без труда пройдут проверку по базам ГИБДД, Гостехнадзора, не вызовут вопросов при визуальном осмотре у сотрудника надзорных органов.

В стоимость покупки прав на асфальтоукладчик входит комплект сопроводительных документов:

Сертификат о прохождении курсов переквалификации;

Экзаменационная карточка;

Заключение водительской комиссии об отсутствии ограничений к работе на спецтехнике.

Срок оформления прав на асфальтоукладчик — 5 дней, срок доставки зависит от удаленности адресата.

Купить права машиниста легко — заполните запрос и дождитесь звонка менеджера. Выбирая сотрудничество с нами, вы получите желаемый результат в течение недели, не меняя привычный образ жизни.