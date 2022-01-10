Купить права на автовышку

Автогидроподъемник, или автовышка — автомашина, на которую установлено подъемное устройство с площадкой. Спецмашина используется для ремонта линий электропередач, связи, телефонных линий. Автоподъемники привлекаются при обслуживании зданий, монтаже наружной рекламы, для ухода за деревьями. Машинисты этого вида спецтехники востребованы на рынке труда, автовышки применяются в течение всего года, трудоустройство не зависит от сезонности.

По типу механизма стрелы автовышки делят на следующие типы:

Локтевая. Обладает хорошей грузоподъемностью, требует много места для маневрирования.

Коленчато-телескопическая. Спецтехника с высокой маневренностью, но меньшей грузоподъемностью.

Телескопическая. Работает на большой высоте, но требует установки непосредственно под местом работы.

Мостовая. Не требует убрать стрелу для передвижения.

Каждый вид имеет свои преимущества при использовании в узких сферах, автовышки востребованы при монтаже антенн, покраске зданий, мойке окон, установке иллюминации. Чтобы стать водителем машины с подъемной стрелой и получить высокооплачиваемую работу, следует получить права на автовышку. За выдачей прав на спецтехнику водители обращаются в Гостехнадзор, государственный орган, который курирует регистрацию спецтранса и выдачу разрешительных удостоверений.

Как оформить права на автоподъемник

Получить новую профессию и стать машинистом автогидроподъемника можно самостоятельно, подав заявление на получение прав на автовышку в Гостехнадзор. Заявления принимаются от граждан, которым исполнилось 18 лет и нет ограничений с медицинской точки зрения к работе на спецтехнике. Оформление прав на автовышки экстерном не проводится, желающий получить квалификацию машиниста должен предъявить сертификат о прохождении учебного курса, для этого:

Выбрать профучреждение, получившее лицензию на обучение машинистов автогидроподъемника. Прослушать курс теории, применить полученную теорию на практике, оттачивая мастерство на обустроенном полигоне. Учебная программа рассчитана на 2 – 2,5 месяца, длительность зависит от учебного заведения.

Сдать квалификационные экзамены, теорию и практику. К оценке практических навыков будущие машинисты допускаются после того, как сдали теорию. Добросовестное посещение занятий не гарантирует, что экзамен будет пройден с первого раза. Стресс перед предстоящим тестированием, постоянный недосып сказываются на успеваемости не лучшим образом. После трех провалов кандидат в машинисты отправляется на повторное прохождение курса, а получение прав на автовышку отодвигается на неопределенный срок.

Пройти водительскую комиссию. Врачи назначают обследование, знакомятся с анамнезом, полученными травмами и хроническими заболеваниями, выносят решение о профпригодности.

Оформить права на автовышку самостоятельно решится не каждый желающий сменить профессию. Освободившаяся вакансия не будет ждать пока машинист получит права на автоподъемник. Альтернативное решение — купить права на автовышку. Водитель, оформивший запрос на сайте, получит удостоверение в течение недели без ожиданий, стресса.

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Купить права на управление автовышкой

Покупка прав — способ получить желаемый результат с сохранением времени. Купить права на автовышку легко: на заполнение заявки уйдет не более 10 минут. Менеджер обработает поступившую информацию и созвонится для уточнения информации: адреса доставки, способа оплаты, персональных данных. Как только заказ на покупку прав на автовышку подтвержден, машинист перечисляет аванс. Остальную часть стоимости водитель переводит после того, как по фото- и видео- отчетам убедится в правильности внесения информации, соответствии удостоверения заявленным требованиям.

Удостоверение изготавливается на бланке государственного образца Госзнак, присутствуют необходимые степени защиты. При оформлении прав на автовышку присваивается идентификационный номер, который вносится в действующую базу Гостехнадзора и ГИБДД. Проверка прав в надзорных органах не создаст трудностей, визуальный осмотр карточки удостоверения машиниста автоподъемника не вызовет вопросов. Водители, решившие купить права на автовышку получат комплект сопроводительных документов:

Сертификат о прохождении курса переквалификации в профессиональном учебном заведении;

Экзаменационную карточку;

Заключение медицинской комиссии.

Заполните заявку, не покидая сайт, и получите желаемый результат в короткий срок: оформление прав на автовышку за три дня, скорость доставки зависит от удаленности адресата. Приняв решение купить права машиниста на автоподъемник, вы экономите время, деньги и бережете нервную систему. Менеджер оформит пакет документов самостоятельно, чтобы будущий машинист успел найти подходящее место работы.