Купить права на бензовоз

Для работы на специальном виде техники, предназначенном для транспортировки нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин, бензин), машинистам требуется получить права на бензовоз, а так же, свидетельство ДОПОГ. Бензовозы — это цистерна, установленная на автомобильное шасси, как прицеп или полуприцеп, грузоподъемностью 24 – 38 тт, объем — 23 – 45м3. Цистерны предназначены для доставки нефтепродуктов, хранения топлива, дозаправки ТС. Машинисты бензовозов — востребованная профессия, оформление прав на бензовоз позволит получить высокооплачиваемую работу водителю спецтехники.

К бензовозам предъявляются высокие требования пожарной безопасности, материал изготовления цистерны — износоустойчивость. Машинисты должны уметь маневрировать не только на открытых площадках, но в условиях городских улиц. Оформлением права на бензовоз занимается Гостехнадзор.

Как получить права на бензовоз

Стать квалифицированным машинистом и получить права на бензовоз можно самостоятельно, оформив заявление в Гостехнадзор. Машинист бензовоза — профессия повышенной опасности, курс обучения отличается от курсов переквалификации обычных машинистов спецтехники. К изучению ПДД, техники пожарной безопасности и теории эксплуатации машин, желающим оформить права на бензовоз добавлен курс ДОПОГ, о международной перевозке опасных грузов, согласно требованиям Европейского соглашения, 8.2 гл, приложение В, и приказу 202 от 9.07.2002 Минтранспорта РФ:

Базовый курс для водителей, занятых перевозкой сыпучих опасных грузов.

Специальный курс по перевозке опасных грузов в цистернах.

Программа курсов рассчитана на полторы – две недели, срок зависит от учебного заведения, программы, расписания. По окончании занятий, будущие машинисты сдают в Гостехнадзоре экзамен, получают Свидетельство ДОПОГ. Кроме Свидетельства, для того, чтобы приступить к работе машинисту требуется получить права на бензовоз, категории С, СЕ. Заявления принимаются в Гостехнадзоре от граждан, которым исполнилось 18 лет, нет ограничений по состоянию здоровья. Подаче заявления предшествует обучение на курсах повышения квалификации, для чего следует:

Выбрать профессиональное учебное заведение, записаться на курсы. Обучение состоит из теоретической и практической частей. Лекции читаются на базе автошколы, часы практических занятий — на обустроенном полигоне с инструктором. Будущие машинисты повторяют ПДД, основы техники безопасности, устройство машин.

Сдать экзамен. К оценке практических навыков допускаются машинисты, сдавшие теорию. Экзамен разрешено пересдавать три раза, после третьего провала водителю рекомендуют пройти курс обучения повторно. Посещение лекций и откатанные часы практических занятий не гарантируют, что экзамен будет сдан успешно. Каждая пересдача отдаляет от получения прав на бензовоз на неопределенное время.

Получить заключение водительской комиссии. Очереди в поликлиниках не добавляют оптимизма, а обследование носит формальный характер. Однако, для того, чтобы оформить права на бензовоз, пропустить этот этап нельзя.

Самостоятельное получение прав на бензовоз меняет распорядок дня работающего водителя, лишает выходных и свободного времени на весь период обучения. Если желание получить права на бензовоз обусловлено предложением по работе, есть риск упустить доходное место. Сэкономить время, не отказываться от новой работы, стать квалифицированным машинистом можно: купить права на бензовоз. От водителя требуется только 10 минут личного времени на отправку запроса, с бумажной работой справится наш менеджер.

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Купить права на бензовоз

Покупка прав — решение для опытного машиниста, который на практике знает, как управлять спецтехникой и знаком с азами обслуживания машин. Купить права на бензовоз легко: заполните заявку, не покидая сайт, подтвердите заказ по телефону. Менеджер позвонит по указанному номеру телефона, как только обработает поступивший запрос. Во время звонка уточнит адрес доставки, правильность написания персональных сведений, указанные категории ТС. Количество категорий может быть различным, на итоговую стоимость заказа не влияет. Водители, принявшие решение купить права на бензовоз, получают удостоверение на бланке Госзнак, государственного образца с нанесением регламентированных степеней защиты. Идентификационный номер, присвоенный правам, вносится в действующие базы ГИБДД и Гостехнадзора. Визуальный осмотр и проверка в надзорных органах не вызовет затруднений.

Кроме удостоверения, при оформлении заказа купить права на бензовоз, заказчик получает:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации;

Свидетельство ДОПОГ;

Экзаменационную карточку;

Заключение водительской комиссии.

Выбирая альтернативный способ, купить права на бензовоз, водитель экономит время, не отпрашивается с работы, не стоит в очередях в поликлинике. Оформите заявку, и через неделю приступайте к работе машиниста бензовоза. Мы не требуем полной предоплаты, после подтверждения заказа водитель перечисляет аванс. Основная часть платежа — после того, как по фото- и видео- отчетам заказчик убеждается в готовности удостоверения и правильности внесения информации. Купить права на бензовоз и потратить освободившееся время на общение с семьей или поиск работы — выбор клиента, а менеджеры займутся оформлением удостоверения машиниста.