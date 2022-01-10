Купить права на бетононасос

Машинист бетононасоса — востребованная профессия на рынке труда. Маневренность и мобильность этого вида спецтехники позволяет подавать на строительной площадке бетон на любую высоту, в труднодоступные места. Использование бетононасосов повышает производительность строителей, сокращает сроки строительства. Освоить новую профессию и стать машинистом просто: получить права на бетононасос. Выдачу удостоверений на управление спецтехникой проводит Гостехнадзор.

Бетононасосы различаются по типу подачи рабочей смеси — шторочные и шиберные, и по типу передвижения:

Стационарные, не могут самостоятельно передвигаться по дорогам, на строительных площадках передвигаются с помощью шасси. На большие расстояния перевозятся на грузовом транспорте, используются для подачи бетонной смеси по горизонтали на большие расстояния.

Мобильные, или автобетононасосы, монтируются на грузовое шасси. Передают бетонную смесь по горизонтали и вертикали. Широко используется из-за мобильности, возможности доставить смесь к месту укладки. Эффективны при работе на средней высоте.

Автобетононасосы без стрелы.

Для того чтобы получить стать машинистом, требуется получить права на бетононасос категории «С» в Гостехнадзоре.

Как оформить права на бетононасос

Для того, чтобы приступить к новой работе в качестве машиниста и получить права на бетононасос, водитель собирает комплект документов, заполняет заявление и отправляется в Гостехнадзор. Заявки на выдачу удостоверений принимаются от граждан, которым исполнилось 18 лет, нет ограничений по состоянию здоровья. Будущему машинисту предстоит пройти курсы переквалификации, по результатам пройти итоговое тестирование. Процесс учебы перед оформлением прав на бетононасос стандартный:

Выбрать профессиональное учебное заведение, которое прошло аккредитацию на обучение машинистов строительной техники. Прослушать курс теории, посетить практические занятия на специально обустроенном полигоне. Курсы проходят в вечернее время, придется найти возможность не пропускать лекции, а часы практики стыковать со свободным временем инструктора.

Сдать экзамены. К проверке практических навыков будущего машиниста допустят после того, как сдана теория. Третий провал на экзамене грозит повторным обучением. 100% посещаемость лекций и часы, проведенные на площадке, не гарантируют успеха на экзамене: недостаток сна, волнения и стресс сказываются на успеваемости.

Пройти водительскую комиссию и получить заключение об отсутствии противопоказаний к работе на спецтехнике. Врачи учитывают полученные в течение жизни травмы, перенесенные болезни, наличие хронических диагнозов.

Желание получить права на бетононасос не возникает спонтанно, этому предшествует поступившее предложение по работе или найденная вакансия. Востребованные должности не остаются без внимания, поэтому времени на курсы переквалификации, как правило, нет. Отказываться сменить рабочее место, получать больше и надеяться на перспективы не стоит, альтернативное решение — купить права на бетононасос. От будущего машиниста требуется только отправить запрос на изготовление удостоверения и дождаться звонка сотрудника, обрабатывающего заявки.

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Купить права на бетононасос

Оформление прав на бетононасос самостоятельно — в ряде случаев не оправданная трата времени и денег. Водитель, который получил практический опыт управления строительной техникой вынужден спешить после работы на лекции и слушать, то, что уже знает. Купить права на бетононасос — оптимальное решение для опытных машинистов. Водителю придется потратить не больше 10 минут на заполнение заявки на сайте, подтвердить покупку прав, ответив на звонок менеджера. Сотрудник обработает заявку, и позвонит, чтобы уточнить: адрес доставки, информацию, которую разместят на удостоверении машиниста, порекомендует способы оплаты. После подтверждения покупки, заказчик вносит авансовый платеж. Основная часть платежа перечисляется после согласования результата по присланным видео- и фото- отчетам. Будущий машинист, решив купить права на бетононасос, получает удостоверение на бланке государственного образца Госзнак. На карточке присутствуют регламентированные степени защиты, при визуальном осмотре вопросов о легальности прав не возникает. При изготовлении правам присваивается идентификационный номер, который вносится в действующую базу ГИБДД и Гостехнадзора, это гарантирует беспроблемную проверку в надзорных органах.

Кроме удостоверения машиниста, водитель, оформивший запрос купить права на бетононасос, получит комплект подтверждающих документов:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации;

Экзаменационную карточку;

Заключение медкомиссии.

В течение недели с момента подачи заявки, водитель получает желаемый результат без стресса, пропусков работы, очередей в поликлинике. Купить права на бетононасос легко: заполните заявку не покидая сайт, справки и комиссии пройдут наши сотрудники, запланируйте это время на поиск новой работы и общение с близкими.