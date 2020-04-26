Для управления самоходной машиной, а именно к этому виду техники относится экскаватор, требуется получить удостоверение тракториста-машиниста в Гостехнадзоре. Постоянно развивающаяся сфера строительства дает уверенность, что машинисты будут востребованы на рынке труда. Землеройная машина, оснащенная ковшом, задействована в разработке грунтов, строительстве и сносе зданий, дорожном строительстве. Широкий выбор сменного оборудования подтверждает многофункциональность самоходной машины. Новая должность, как способ повысить доход и возможность выбрать подходящий вариант из предложенных вакансий объясняет, почему количество желающих пройти курс переквалификации и получить права на экскаватор постоянно растет.

Оформить права на экскаватор

Получить удостоверение тракториста-машиниста официальным способом можно, обратившись в Гостехнадзор. На курсы повышения квалификации для получения удостоверения машиниста принимают с 17 лет. Получение прав на экскаватор состоит из нескольких этапов:

Поиск аккредитованного учебного заведения.

Прослушивание теории и часы практических занятий на курсах.

Получение заключения медкомиссии.

Итоговое тестирование.

Процесс похож на получение водительских прав в ГИБДД, и водителям со стажем знаком. Для поиска автошколы воспользуйтесь сайтом регионального отделения Гостехнадзора: там опубликован список заведений, даты начала занятий, даты экзамена. Для того чтобы получить права на управление экскаватором, придется отпрашиваться с работы на лекции, и подстраиваться под расписание уроков вождения с инструктором на арендованной технике. Кроме времени на изучение устройства спецтехники и правил безопасности работы с ней, придется выкроить время на посещение поликлиники. После завершения курсов, будущий машинист получает сертификат, с которым отправляется в Гостехнадзор на итоговый экзамен. К сожалению, ответственный подход к обучению не гарантирует успешное прохождение экзамена с первого раза.

Водитель, который весь день за рулем, проводить вечера на лекциях тяжело: усталость и постоянный стресс скажутся на усвоении материала, а, значит и на результате экзамена. Полученный опыт работы и общетехнические знания позволяют принять альтернативное решение и купить права на экскаватор. Чтобы заполнить заявку потребуется всего 10 минут, это освободит полтора месяца, которые могли быть заняты лекционными часами.

Преимущества покупки прав Оформление до 48 часов Аванс 1000 руб. Цена 20000 руб. Делаем: все категории, любые допуски Доставка до двери по всей территории РФ

Не всегда есть время на курсы переквалификации: плотный рабочий график, внезапно открывшаяся вакансия. Покупка прав на экскаватор по приемлемой стоимости в короткий срок позволит избежать хронической усталости, не упускать высокооплачиваемую должность, сэкономить время и сохранить душевное равновесие. Заполните заявку на сайте, остальное сделает наш сотрудник. Форма заказа на покупку прав на управление экскаватором интуитивно понятна: внести сведения о водителе, приложить фото водителя, копию паспорта. Менеджер обработает поступившую информацию, свяжется с клиентом, чтобы уточнить детали: способ оплаты, адрес доставки. После подтверждения заявки, заказчик вносит предоплату, остальная сумма перечисляется, когда водитель убедился в соответствии удостоверения тракториста-машиниста заявленным требованиям. В течение трех дней курьер доставит пакет сопроводительных документов по указанному адресу, доставка по территории РФ.

Удостоверение машиниста экскаватора изготавливается на бланке государственного образца, содержит установленные степени защиты, идентификационный номер, который внесен в базу Гостехнадзора. Кроме удостоверения, в стоимость услуги покупки прав на экскаватор включены:

Заключение медицинской комиссии;

Сертификат об окончании курсов повышения квалификации;

Экзаменационная карточка.

Заполните бланк заказа, купите права на управление экскаватором, и через три дня сможете приступить к новой работе на самоходной машине.

Оформление прав на экскаватор

Заполняя форму заказа, от водителя потребуется указать категорию транспортного средства:

В — самоходные машины на колесном и гусеничном ходу, до 25,7 кВт.

С — машины на колесном ходу, легкие экскаваторы, 25,7 – 110,3кВт.

D — экскаваторы средней тяжести на колесном ходу, двигатель от 110,3 кВт.

Е — тяжелые экскаваторы на гусеничном ходу, от 25,7 кВт.

При получении прав на экскаватор, машинист имеет право управлять самоходной машиной только указанной категории. В заявке укажите все желаемые категории, количество не влияет на стоимость оформления прав на экскаватор. Кроме категорий транспортных средств, в удостоверении тракториста-машиниста ставится особая отметка: машинист экскаватора.