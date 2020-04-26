Один из видов спецтехники — дорожные катки, без них не обходится ни строительство, ни ремонт дорожного полотна. Получить права на каток — гарантия востребованности на рынке труда, стабильного заработка, поэтому количество желающих стать квалифицированным машинистом катка постоянно растет. Выдачу удостоверений на вождение спецавтотранспорта проводит Гостехнадзор, официально стать машинистом дорожного катка разрешено с18-ти лет. Самостоятельное получение прав требует от водителя свободного времени на посещение занятий для повышения уже имеющейся квалификации, изучения техники безопасности, устройства самоходных машин.

Для водителей со стажем, уверенно чувствующих себя за рулем ТС предложение купить права на каток, минуя часы изучения теории — оптимальное решение получить новую профессию, сэкономить время и нервные клетки. Уделите десять минут заполнению заявки, и через пару дней получите удостоверение тракториста-машиниста.

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Опыт работы с водителями научил выполнять поступающие заявки быстро: знаем, что время — самый ценный ресурс. Как только водитель принимает решение купить права на управление катком, остается заполнить форму заказа на сайте и дождаться звонка менеджера. Сотрудник обработает поступивший запрос и позвонит, чтобы уточнить детали: адрес доставки, правильность внесения личных данных, соответствие выбранных категорий в удостоверении требованиям водителя. После того как заказ подтвержден, будущий машинист катка вносит предоплату, запускается процесс изготовления удостоверения тракториста-машиниста. Права на каток выполнены на бланке государственного образца Госзнак, присутствуют установленные степени защиты, присвоен идентификационный номер, который легко пройдет проверку по действующей базе. Оставшуюся сумму заказчик переводит после того, как самостоятельно убедился в легальности прав и правильности внесенной информации.

Готовое удостоверение доставит курьер в течении двух-трех дней, срок зависит от удаленности адреса доставки, работаем по РФ. Кроме удостоверения машиниста катка, курьер доставит сертификат о прохождении курса переквалификации, экзаменационную карточку, заключение медицинской комиссии. Покупка прав на каток избавит водителя от лекций в классах и долгих часов в компании инструктора на площадке.

Виды дорожных катков

Оформление прав на каток даст основание для работы машинистом востребованного типа спецтранспорта. Катки бывают самоходные или прицепные, которые передвигаются с помощью тягача. Различают одно-, двух- или трех вальцовые машины. От выбранного типа вальцов зависит тип использования катка: измельчение, уплотнение или выравнивание поверхности. Типы вальцов:

Гладкий;

Решетчатый;

Кулачковый;

Пневмоколесный;

Комбинированный.

В зависимости от максимальной массы и мощности двигателя самоходной машины, выбирают категорию для отметки в удостоверении:

В — колесная или гусеничная техника, до 25,7 кВт.

С — колесные машины, от 25,7 до 110,3 кВт.

D — тяжелые катки, более 110,3 кВт. Так же полуприцепные ТС с пневматическими шинами.

Заполняя бланк заказа на оформление прав машиниста катка, укажите, какую категорию требуется указать. Количество указанных категорий на итоговую стоимость заказа не влияет, но повысит шансы водителя получить высокооплачиваемую работу в короткий срок.

Как получить права на каток

Удостоверение тракториста-машиниста перечисленных выше категорий выдаст Гостехнадзор после того, как кандидат в машинисты прошел утвержденные этапы оформления прав на каток. Начать следует с поиска аккредитованных учебных заведений, список публикуется на сайте надзорного органа. Там же публикуют даты начала курсов, экзаменов и требования к будущим машинистам. Как только получилось определиться со сроками учебы, придется подстроить график работы под расписание занятий, часы практики, получение заключения медицинской комиссии. Плотный график, недосып сказываются на уровне подготовки и способности сдать экзамен с первого раза. Три провала на экзамене станут причиной повторного обучения, а получение прав на каток отдаляется на неопределенное время.

Если вы цените время, в населенном пункте нет учебных заведений, получивших лицензию на ведение курсов переквалификации, оптимальный вариант — купить права на каток по приемлемой стоимости. Заполните форму заказа, и получите удостоверение в короткий срок без ущерба семье, работе, своему здоровью.

Оформить права машиниста катка легко: заполните на сайте форму заказа, остальное сделают наши сотрудники. Заказчику останется только дождаться доставки и найти подходящую работу.