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Купить права на кран

Машинист автокрана управляет грузоподъемной машиной, которая используется для опускания, подъема, перемещения грузов и конструкций. Стреловой самоходный кран, это вид спецтехники, который применяется на стройплощадках, в промышленности, железнодорожном, речном, автомобильном транспорте. Автокраны мобильны, что позволяет перемещать их своим ходом на строительные объекты по шоссе и грунтовым дорогам. Машинист автокрана — востребованная, высокооплачиваемая профессия. Водители, которые только планируют сменить место работы, должны получить права на кран.

Выдачей удостоверений на управление спецтехникой занимается Гостехнадзор, после прохождения курса повышения квалификации, в удостоверении машиниста открывается категория «машинист крана». Профессия машиниста требует от кандидата стрессоустойчивости, наблюдательности, умения работать в команде, отличного глазомера и умения ориентироваться в пространстве. Так же важно умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях: подъем и опускание грузов на стропах несет опасность для людей, которые находятся поблизости. Если водитель обладает перечисленными качествами, осталось оформить права на кран и осваивать новую специальность.

Оформление прав на кран

Получить права крановщика можно официальным способом, обратившись в Гостехнадзор. Кандидат в машинисты должен преодолеть несколько этапов:

  • Выбрать аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы.
  • Сдать квалификационное тестирование.
  • Получить заключение медкомиссии об отсутствии ограничений к работе машиниста.

Продолжительность курсов повышения квалификации 2,5месяца, теория преподается в учебном заведении, практические навыки будущие крановщики получают на производстве. Кроме устройства машин и безопасности эксплуатации автокрана на производстве, стажеры изучают методику строповки грузов, сигнализацию стропальщика и машиниста. По завершении обучения для получения прав крановщика, будущий машинист проходит квалификационные тесты, по результатам получает разряд:

  • 5-й — самоходные погрузочные машины, грузоподъемность до 10тт.
  • 6-й — крановая техника, грузоподъемность до 20тт. Машинист с 6-м разрядом допускается к работе на любом кране до 20тт.
  • 7-й —автокраны с грузоподъемностью до 40тт.
  • 8-й — автокраны с грузоподъемностью до 60 тт.

По завершении курса повышения квалификации машинист получает права на управление автокраном и 4-й разряд (грузоподъемность до 6тт), и право повысить разряд через год непрерывной безаварийной работы.

Преимущество заказа у нас:
  1. Оформление до 48 часов
  2. Аванс 1000 руб.
  3. Цена 20000 руб.
  4. Делаем: все категории, любые допуски
  5. Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права крановщика

Покупка удостоверения машиниста избавит будущего крановщика от необходимости провести 2,5 месяца в душном классе. Сотрудничая с нами, водитель получает готовые права на кран, где отмечен желаемый разряд без необходимости проходить аттестационную проверку. Оставьте заявку, чтобы купить права на кран, и в течение недели получите удостоверение с комплектом сопроводительных документов. Как только менеджер обработает поступившую информацию, позвонит, чтобы уточнить детали доставки, оплаты и проконсультирует о правильности указанной категории транспортного средства, выбранном разряде крановщика-оператора. Как только заявка утверждена, клиент переводит аванс, запускаем процесс оформления удостоверения крановщика. Когда карточка удостоверения готова, водитель получает фото и видеоотчет, по которым определяет качество выполненной работы, соответствие удостоверения на вождение заявленным требованиям, правильность внесения персональных сведений о водителе. После согласования прав, заказчик перечисляет стоимость заказа, а мы формируем доставку по указанному адресу. Срок оформления прав на кран — 5 дней, срок доставки зависит от удаленности адреса получателя.

Выбирая услугу купить права крановщика, машинист получает комплект документов:

  • Удостоверение машиниста на управление краном с указанием заявленного разряда. Удостоверение выполнено на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты, присвоен уникальный идентификационный номер. По этому номеру документ легко пройдет проверку по действующей базе ГИБДД и Гостехнадзора, не вызовет вопросов при проверке в надзорных органах.
  • Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в сертифицированном учебном заведении.
  • Экзаменационная карточка, подтверждающая прохождение квалификационного тестирования.
  • Заключение медкомиссии об отсутствии противопоказаний к работе машинистом автокрана.

Покупая права машиниста автокрана, крановщик экономит время, не отрывается от работы и успевает найти новый источник дохода согласно приобретенной профессии. Заполните заявку, а мы выполним свою работу в назначенный срок и по приемлемой стоимости.

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ЗеркальныеДубликатБез базыЭкзамен ПДДБелорусские праваЛишенным за опьянение
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Условия и процедура оформления

1
Условия
  • Стоимость — 20 000 рублей
  • Аванс — 1 000 рублей
  • Оформление — 48 часов
  • Доставка — 2-5 дней
2
Заказ
  • Нажимаете кнопку заказать
  • Заполняете поля
  • Прикрепляете необходимые фото
  • И отправляете заказ
  • Вам перезванивает наш специалист для уточнения деталей и предоставляет реквизиты для аванса
3
Получение
  • Документ готов
  • Предоставляем вам фото-видео отчет
  • Оплачиваете оставшуюся сумму
  • Отправляем ваш документ Почтой России
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