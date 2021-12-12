Купить права на лесовоз

Грузовая самоходная машина для перевозки длинномерных грузов, пиломатериалов чаще фигурирует название — лесовоз. Вид спецтехники, которую используют для погрузки, разгрузки и транспортировки бревен, прочего сортимента на лесозаготовительных участках. Часть машин укомплектована гидроманипулятором, что позволяет не привлекать к погрузочным работам дополнительную технику. Для работы на этом виде спецтехники водителю потребуется получить права на лесовоз, категория С, выдачей которых занимается Гостехнадзор. Перед тем, как подать заявление на оформление прав машиниста лесовоза, водителю придется пройти обучающий курс теории и получить практические навыки вождения на учебной самоходной машине в компании опытного инструктора.

Оформление прав на управление лесовозом

Традиционно за получением удостоверения тракториста-машиниста (УТМ) категории С, именно такое удостоверение позволяет сесть за руль лесовоза, водители обращаются в Гостехнадзор. Подать заявление для оформления прав на лесовоз разрешено гражданам, которым исполнилось 17лет, водительский стаж более года, медзаключение об отсутствии ограничений для работы со спецтехникой. Выдаче удостоверения предшествует:

Поиск аккредитованного учебного заведения, которое проводит запись на обучение по требуемой категории. Длительность курса зависит от учебного заведения и наличия УТМ, в среднем 1,5 месяца — полгода.

Квалификационные экзамены в Гостехнадзоре. Теория: ПДД, основы безопасности эксплуатации самоходных машин. Практика: навыки вождения, проверка применения навыков безопасной эксплуатации ТС, ПДД. К практической части экзамена допускаются те, кто успешно сдал теорию. В случае провала — пересдачи назначаются через неделю, экзамен оплачивается повторно. Если стажер не сдает три раза практическую часть, отправляется на повторное обучение.

Прохождение медицинской комиссии. Врачи осматривают будущего машиниста лесовоза и дают заключение об отсутствии ограничений к работе за рулем большегрузной машины специального назначения.

Гостехнадзор вправе отказать как в оформлении прав на лесовоз, так и приеме документов, если:

Собран не полный комплект документов;

Подателя заявления лишили прав управления ТС;

Выявлены медицинские противопоказания;

Не соответствует возраст, водительский стаж.

Профессиональный водитель, стаж и опыт работы которого превосходят количество часов на учебной площадке, не может посвятить полгода на повышение квалификации, чтобы получить права на лесовоз. Спешить на лекционные часы после целого дня за рулем, не высыпаться, штудируя теорию — такой подход сказывается на результатах экзамена. Каждая пересдача отдаляет от новой работы на неопределенный срок. Альтернативное решение: купить права на лесовоз по приемлемой стоимости в короткий срок. Высокооплачиваемая работа не будет ждать, пока закончатся курсы переквалификации, это место займет тот, кто уже получил права на лесовоз.

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Покупка удостоверения машиниста лесовоза

Оформление прав на управление лесовозом с нашей помощью экономит водителю деньги, до полугода свободного времени и бережет нервную систему. Будущему водителю лесовоза не придется беспокоиться о результатах экзамена, искать время на посещение поликлиники, подстраиваться под график инструктора по вождению. Заказав удостоверение машиниста лесовоза, водитель может искать привлекательные вакансии, чтобы приступить к новой работе через неделю.

Чтобы заказать удостоверение тракториста машиниста желаемой категории, потребуется 10 минут свободного времени. Менеджер обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали заказа, доставки, предложит выбрать удобный способ оплаты. Желающим купить права на лесовоз не предлагаем оплатить заказ полностью: после подтверждения заявки надо внести предоплату. Остальная сумма будет внесена, когда заказчик убедится в готовности удостоверения по предоставленному фото и видеоотчетам.

Удостоверение машиниста на управление лесовозом изготавливается на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты, присваивается идентификационный номер. Права на лесовоз без труда пройдут проверку по действующим базам ГИБДД и Гостехнадзора, при визуальном осмотре не вызовут вопросов у представителей надзорных органов. Купить удостоверение на управление лесовозом легко: заполните заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера.

Опыт работы с водителями показывает, к нам обращаются те, кто дорожит своим временем. Выполняя заказы, соблюдаем поставленные сроки и предоставляем заказчику желаемый результат. Оформление прав на лесовоз занимает до 5 дней, срок доставки до клиента зависит от удаленности адреса. Отправьте заявку, чтобы купить права на лесовоз, и через неделю приступайте к новой работе.