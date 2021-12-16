Купить права на манипулятор

Универсальный вид спецтехники — манипулятор. Самоходная машина, с помощью которой ведут погрузочные работы, широко применяют в строительстве, сельском хозяйстве. Чтобы получить допуск к работе на кране-манипуляторе, водителю предстоит получить права на манипулятор в Гостехнадзоре. Кроме категории «С», в удостоверении указывается разряд, указывающий допуск крановщика. Начальный разряд, при получении прав — 4-й, повышение квалификации разрешено проходить ежегодно.

4-й: обслуживание грузоподъемных машин без ограничений. Подъем, перемещение груза до 6тт.

5-й: максимально разрешенная масса груза 10тт.

6-й: разрешено управлять гусеничным, колесным манипулятором. Масса груза до 20тт.

7-й: допуск к перемещению груза до 40тт.

8-й: максимальный допуск. Разрешено работать на спецтехнике, которая может поднять до 60тт.

Каждая переаттестация повышает востребованность машиниста, и уровень дохода. Планируя получение прав на манипулятор, учитывайте начальный разряд в течение первого года работы на грузоподъемном устройстве.

Как получить права на манипулятор

Оформить удостоверение официально — подать заявление на выдачу прав в Гостехнадзор. Заявки принимаются от граждан, которым исполнилось 17 лет, нет ограничений по состоянию здоровья, в наличии водительские права с открытой категорией «С», пройдены следующие этапы:

Выбор аккредитованного учебного заведения. Водитель, который решил получить права на манипулятор окончил курсы повышения квалификации.

Сданы экзамены в Гостехнадзоре, теория и практика. Проверка практических навыков ведется после успешной сдачи теории, в случае провала, повторный экзамен назначается на платной основе через неделю. Три провала на итоговом тестировании — водитель вынужден пройти курсы повышения квалификации повторно.

Получено заключение медицинской комиссии. Врачи провели осмотр, изучили имеющиеся диагнозы и травмы, пришли к заключению о профпригодности и отсутствии ограничений к работе на спецтехнике.

Предложения о работе появляются неожиданно, и отсутствие прав нужной категории не повод отказываться от способа получить лучшую должность и новую специальность. Альтернативный вариант — купить права на манипулятор, стоимость услуги приятно удивит, а срок выполнения заказа порадует. Водителю не придется отпрашиваться с работы, а выходные проводить на полигоне за рулем спецтехники. Заполните заявку на покупку прав не покидая сайт, менеджер пройдет каждый этап оформления прав на манипулятор, чтобы вы через неделю приступили к новой работе.

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Купить права на манипулятор

Привлекательная высокооплачиваемая вакансия не будет ждать, пока водитель запишется на курсы и сдаст экзамен на подтверждение квалификации. Купить права на манипулятор — способ получить желаемую работу и сохранить время. Заполнить заявку на сайте займет не больше 10 минут, укажите желаемую категорию ТС, разряд, который планируете получить. Менеджер получит запрос, обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали, и утвердить заказ. Если остались вопросы, задайте их и получите консультацию: категории транспортных средств, срок выполнения заказа, возможность получить дополнительные категории, выбор формы оплаты оформления прав на манипулятор. После утверждения заказа, водитель перечисляет аванс, основную часть вносит только после того, как самостоятельно убедился в выполнении заказа. Менеджер пришлет по электронной почте фото- и видео- отчет, по которым машинист оценивает удостоверение на соответствие заявленным требованиям, правильность внесения персональных данных.

Удостоверение на управление манипулятором изготавливается на бланке государственного образца Госзнак, применены необходимые степени защиты. Правам на манипулятор при изготовлении присваивается идентификационный номер, который вносится в действующие базы. Водитель, выбравший услугу купить права на манипулятор, без труда пройдет проверку по базам ГИБДД и Гостехнадзора в надзорных органах, удостоверение не вызовет вопросов при визуальном осмотре. При оформлении удостоверения на управление манипулятором заказчик получает комплект сопроводительных документов:

Сертификат о прохождении квалификационных курсов;

Экзаменационная карточка;

Заключение водительской комиссии об отсутствии ограничений в работе со спецтехникой.

Этот комплект понадобится тогда, когда закончится срок действия удостоверения машиниста, при обращении в Гостехнадзор для замены без повторной сдачи экзаменов.

Купить права на манипулятор — оптимальный вариант для тех, кто не хочет терять время в классах, повторяя уже изученную ранее теорию. Если опыт работы на спецтехнике уже получен, освоить новую машину не составит труда. Отправьте запрос и дождитесь звонка, операторы отрабатывают каждый отдельный случай, приобретают опыт, решают сложные вопросы: открытие новых категорий, оформление прав после лишения.