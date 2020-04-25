Водитель погрузчика — специальность, востребованная в организациях с большими складскими помещениями, транспортных компаниях, вот почему получение прав на управление погрузчиком — востребованная услуга. Транспортное средство выпускается в различных модификациях, традиционно используется для транспортировки и подъема грузов.

Дополнительное сменное навесное оборудование позволяет использовать машины кроме складской деятельности:

В строительстве. Используются для перемещения строительных материалов по территории объекта строительства, предприятия.

Коммунальные службы. Ковши и отвалы находят применение для уборки снега на территориях жилых комплексов.

В сельском хозяйстве. Используются для погрузочных работ сыпучих грузов, перемещения штучных грузов на короткие расстояния.

Погрузчик — самоходная колесная машина, водительское удостоверение не подойдет, права на вождение выдает Гостехнадзор. Чтобы самостоятельно получить права на погрузчик, водителю потребуется пройти несколько этапов: курсы повышения квалификации, часы практических занятий, экзамен, медицинская комиссия. Можно никуда не торопиться, и посещать лекции. А можно оформить заказ на сайте, купить права на управление погрузчиком и приступить к новой работе уже через три дня. Широта применения этого вида техники доказывает, что машинисты, получившие допуск к управлению, получают и уверенность в завтрашнем дне, стабильный источник дохода.

Оформление прав

Чтобы на законном основании управлять погрузчиком, водителю требуется получить удостоверение тракториста-машиниста — разрешительный документ, который выдает Технадзор, и который позволяет управлять самоходной техникой, согласно открытым категориям. Перед тем, как заполнить заявку и купить права на погрузчик, подумайте, каким видом самоходных машин предстоит управлять. Различают:

Фронтальные и боковые. Зависит от расположения подъемного механизма.

Вилочные и ковшовые. Выбор типа погрузчика зависит от вида груза, насыпной или штучный.

По типу ходовой. Колесные и гусеничные.

По типу привода. Электрические и на ДВС.

Самоходные машины отличаются по разрешенной массе, размеру, типу ходовой. Допуск к машине разрешается согласно открытой категории в удостоверении на вождение. Легко провести аналогию с водительскими правами: для управления погрузчиками подходят категории, открытые в удостоверении тракториста-машиниста.

В: до 25,7 кВт, гусеничный, колесный транспорт.

С: от 25,7 до 110,3 кВт, колесные ТС.

D: более 110,3 кВт, колесные машины.

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Получение прав на управление погрузчиком официальным способом начинается с поиска учебного заведения, получившего аккредитацию на ведение курсов повышения квалификации. Актуальный список заведений опубликован на сайте Гостехнадзора, там же указаны сроки обучения, даты начала занятий, даты экзаменов. Продолжительность обучающих курсов в среднем полтора месяца, для тех, кто уже имеет водительские права. Тем, кто не изучал ПДД, дают дополнительный курс базовых знаний, а продолжительность учебного процесса увеличивается. Удостоверение будущий машинист получает после окончания обучающего курса, итоговой проверки теории и практических навыков. Так же, как и экзамен в ГИБДД, практическая часть экзамена разрешена после успешной сдачи теории. Так же учтите затраченное время: на посещение лекций, планирование практических занятий в расписании инструктора, время на получение заключения водительской комиссии. Для водителя, который хочет перейти на новое место работы жить в таком графике полтора месяца невозможно. Возможность купить права на погрузчик быстро и по приемлемой стоимости — шанс сэкономить время, силы и деньги.

На заполнение бланка заявки уйдет не более 10 минут. Внимательно внесите сведения о водителе, прикрепите фотографию, копию паспорта. Менеджер получит запрос, обработает поступившую информацию и свяжется, чтобы уточнить детали доставки, поможет выбрать способ оплаты, уточнит категорию удостоверения тракториста-машиниста, которую необходимо открыть. По необходимости проконсультирует, подскажет как лучше оформить права на управление погрузчиком, и соблюсти требования заказчика.

После согласования заказа, водитель вносит предоплату. Окончательный расчет производится, когда заказчик убедился в соответствии удостоверения тракториста-машиниста заявленным требованиям, проверил по действующей базе легальность прав на погрузчик. Удостоверение изготавливается на бланке Госзнака, присутствуют утвержденные степени защиты, идентификационный номер. Курьер доставит посылку в течении двух-трех дней с момента утверждения заявки на покупку прав на погрузчик, срок зависит от удаленности населенного пункта.