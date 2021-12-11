Купить права на скрепер

Один из видов спецтехники — скрепер, землеройно-транспортная машина на колесном или гусеничном ходу. Используется для срезания слоев грунта, перевозки и отсыпки насыпей заданной высоты. Габариты самоходной машины: длина до 17,3 м, масса до 115тт, мощность двигателя более 470 кВт, грузоподъемность до 45тт. Большой вес спецмашины и ширина колеса позволяют использовать скрепер и для уплотнения грунта, срезанного или уже отсыпанного. По способу передвижения скреперы делятся на:

Самоходные. Двух- и трехосные машины, установлено один или два мотора. Второй мотор устанавливается на заднем мосту, что делает сцепную массу эффективнее.

Прицепные. Двухосная спецмашина, работающая в сцепке с трактором, колесным или гусеничным. Передвигается на низкой скорости.

Полуприцепные. Спецмашина с одной осью, передняя часть всей массой опирается на тягово-сцепное устройство. Буксируется трактором –тягачом, колесным или гусеничным.

Для работы на данном виде техники требуется получить права на скрепер в Гостехнадзоре, предварительно прослушать курс и сдать квалификационные экзамены. Обучение в аккредитованном учебном центре идет от полутора месяцев до полугода, продолжительность курса зависит от программы, наличия открытых категорий в водительском удостоверении и удостоверении тракториста - машиниста.

Как получить права на скрепер

Желая получить новую профессию или более высокооплачиваемую работу, будущий машинист скрепера должен пройти обучающий курс в лицензионной автошколе. По результатам обучения, машинист получает 5 или 6 разряд, в зависимости от типа самоходной машины. Стать машинистом скрепера разрешено лицам, достигшим возраста семнадцати лет, без противопоказаний с медицинской точки зрения. Чтобы оформить справа скрепериста, кандидату в машинисты предстоит подать заявление в Гостехнадзор, после чего:

Найти аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы переквалификации.

Пройти обучение и сдать экзамены в Гостехнадзоре.

Пройти медицинскую комиссию и получить заключение врачей об отсутствии ограничений для работы со спецтехникой.

Собрать комплект документов, составить заявление и отправиться в Гостехнадзор, чтобы получить права на управление скрепером.

Курсы повышения квалификации идут в вечернее время, это значит, что придется отпрашиваться с работы, подстраивать привычный распорядок дня под расписание занятий, найти время для отработки практических навыков. Постоянный стресс, нехватка сна и отсутствие времени на то, чтобы выучить теорию скажутся на результатах итоговой квалификационной проверки. Следует учесть, что сдать практическую часть экзамена для оформления прав на скрепер разрешается только после успешной сдачи теории. Пересдачи после неудачи на экзамене принимаются на платной основе, не раньше, чем через неделю, чтоб у машиниста было время восстановить недостающие знания. Если уже получено удостоверение тракториста-машиниста, есть практические навыки работы на спецтехнике, а теория успешно применяется на практике оформить права на скрепер можно гораздо быстрее. Предлагаем купить удостоверение машиниста скрепера: заполняете заявку и не беспокоитесь о сложных экзаменах, часах практики в кабине спецтехники в компании с уставшим инструктором.

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Заказать удостоверение машиниста скрепера

Купить права на скрепер — рабочий способ получить новую профессию и сэкономить на этом время. Открытые вакансии не будут дожидаться полгода, пока вы пройдете курсы и получите удостоверение. Уделите 10 минут на отправку заявки, и дождитесь обратного звонка: вы получите консультацию по срокам выполнения заказа, правильности выбора категории прав, способам оплаты покупки. Авансовый платеж принимаем после подтверждения заказа прав, оставшуюся сумму заказчик перечисляет после согласования результата: мы не просим полную предоплату до выполнения заявки.

Приняв решение купить права на скрепер, водитель получает водительские права заявленной категории, изготовленные на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты. Правам скрепериста присваивается идентификационный номер, который внесен в действующую базу ГИБДД и Гостехнадзора. Удостоверение легко пройдет проверку по базам и при визуальном осмотре не вызовет вопросов у представителей надзорных органов. Кроме удостоверения машиниста, при оформлении прав на скрепер изготавливается комплект сопроводительных документов:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации в аккредитованном учебном заведении.

Экзаменационную карточку.

Заключение медкомиссии об отсутствии ограничений к работе на спецтехнике.

Срок выполнения заказа — пять дней на изготовление удостоверения машиниста скрепера, срок доставки до заказчика зависит от удаленности населенного пункта. Купить права на управление скрепером легко: заполните заявку, мы сделаем документ в срок, и вы приступите к новой работе. Выбирая нашу компанию, водитель не тратит время на лекционные часы для изучения уже известной теории, не страдаете от бессонницы перед итоговыми экзаменами.