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Оформить права на сваебойную машину

Машины для установки свай в грунт, копёр, или сваебойная машина широко применяются при строительстве автомагистралей, возведении мостов, разработке полезных ископаемых. Стать представителем современной востребованной профессии просто: следует получить права на сваебойную машину. Заявление на получение удостоверения машиниста копра принимает Гостехнадзор.

Машины для установки свай в грунт делятся на:

  • Самоходные;
  • Несамоходные;
  • Ручные, приводятся в действие ДВС.

В свою очередь, самоходные свайные машины:

  • категория «В» на колесном ходу, двигатель до 25,7кВт;
  • Категория «Е» на гусеничном ходу, двигатель от 25,7кВт.

Как получить права на сваебой

Заявки на получение прав на управление свайной машиной принимаются от водителей, которым исполнилось 18 лет, нет ограничений к работе на спецтехнике. Машинисты свайных машин получают навыки по установке свай, забивке столбов ограждений, по извлечению свай. Перед тем, как получить права на копер, будущий машинист проходит переквалификацию, для этого:

  • Подбор аккредитованного учебного заведения, подача заявления на ближайший учебный курс. Лекционные часы проходят в рамках автошколы, для оттачивания практических навыков управления сваезабивочной машиной машинист отправляется на специально оборудованный полигон. Курсанты изучают устройство машин, азы безопасности работы со спецтехникой, обслуживания техники.
  • Квалификационное тестирование. Теоретическая часть экзамена на получение прав на сваебойную машину проходит в компьютерных классах автошколы. Практические навыки оцениваются инспектором Гостехнадхзора на полигоне. К проверке вождения допускаются те, кто сдал теорию. У будущего машиниста два шанса на прхождение экзамена, после третьего провала документы возвращаются, водитель вынужден пройти обучение повторно, оформление прав на копер переносится на неопределенный срок.
  • Заключение водительской комиссии. В течение профосмотра врачи проводят обследование, изучают историю болезней, полученные травмы и диагнозы, выносят заключение о профпригодности водителя.

Выделить в рабочем графике время на учебу, подстроиться под свободное время инструктора удается редко. Желание получить права на сваебойную машину и сменить род деятельности обернется постоянным стрессом и материальными расходами: пересдачи на платной основе, медкомиссии, госпошлина, учеба. Альтернативное решение — купить права на сваебойную машину. Отправьте запрос на сайте, менеджер уточнит детали и пройдет бюрократическую волокиту, а вы получите готовое удостоверение и возможность приступить к работе.

Преимущества сотрудничества с нами
  1. Оформление до 48 часов
  2. Аванс 1000 руб.
  3. Цена 20000 руб.
  4. Делаем: все категории, любые допуски
  5. Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на сваебойную машину

Проходить полный курс обучения, когда ждет рабочее место с хорошей оплатой и перспективами, не хватит времени. Купить права на сваебойную машину — оптимальный вариант получить желаемый результат с наименьшими потерями. Водитель оставляет заявку и получает права в течение недели, без длительного ожидания, стрессов и недосыпа. Купить права на сваебой легко: заполнить запрос на сайте, дождаться звонка и подтвердить заказ. Менеджер получит запрос, обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали: категорию ТС, срок изготовления прав, сведения о водителе. Если в процессе заполнения заявки возникли вопросы, задайте их менеджеру и получите бесплатную консультацию. При оформлении прав на сваебойную машину не требуем полную предоплату. После подтверждения заявки будущий оператор копра перечисляет аванс, остальную часть — когда получит видеоотчет и проверит качество выполнения удостоверения, соответствия прав заявленным требованиям.

Удостоверения машиниста свайной машины изготавливается на бланке государственного образца Госзнак, присутствуют утвержденные степени защиты. В процессе оформления правам присваивается идентификационный номер, который вносится в базу Гостехнадзора и ГИБДД. Проверка водительских прав надзорными органами пройдет легко, удостоверение бьется по рабочим базам, визуально не вызывает вопросов. Оформляя заявку чтобы купить права на сваебойную машину, водитель оплачивает и получает комплект сопроводительных документов:

  • Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации.
  • Экзаменационная карточка, подтверждающая успешное прохождение итоговых экзаменов.
  • Заключение водительской комиссии об отсутствии ограничений к работе со спецтехникой.

Покупка прав на сваебойную машину избавит водителя от выбора курсов, необходимости посещать лекции и слушать уже известную теорию. Отсутствие прогулов и стоимость курсов повышения квалификации не гарантируют, что экзамен будет сдан с первого раза, а к моменту получения удостоверения оператора копра вакансия останется свободной. Купить права на сваебой легко: отправьте заказ не покидая сайт, получите результат в течение недели.

Срок изготовления удостоверения машиниста свайной машины — 5 дней, срок доставки зависит от удаленности получателя.

Права
Категории А и А1Категории В и В1Категории С и С1Категории D и D1Категория ЕКатегория ТМКатегория ТББилеты ПДД
Спецтехника
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Условия и процедура оформления

1
Условия
  • Стоимость — 20 000 рублей
  • Аванс — 1 000 рублей
  • Оформление — 48 часов
  • Доставка — 2-5 дней
2
Заказ
  • Нажимаете кнопку заказать
  • Заполняете поля
  • Прикрепляете необходимые фото
  • И отправляете заказ
  • Вам перезванивает наш специалист для уточнения деталей и предоставляет реквизиты для аванса
3
Получение
  • Документ готов
  • Предоставляем вам фото-видео отчет
  • Оплачиваете оставшуюся сумму
  • Отправляем ваш документ Почтой России
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